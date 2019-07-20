بريطانيا تهيب بسفنها الابتعاد عن هرمز وهانت يحذر

أهابت الحكومة البريطانية بسفنها الامتناع عن الإبحار عبر مضيق هرمز على خلفية احتجاز إيران أمس الجمعة ناقلة نفط تابعة للمملكة المتحدة.

وأعربت متحدثة باسم الحكومة البريطانية عن بالغ قلق لندن إزاء "الخطوات الإيرانية غير المقبولة التي تشكل تحديا واضحا لحرية الملاحة الدولية"، داعية السفن البريطانية إلى الابتعاد عن المنطقة بشكل مؤقت.

وأشارت المتحدثة إلى أن حكومة المملكة المتحدة لا تزال على اتصال مكثف مع شركائها الدوليين وستعقد اجتماعات جديدة حتى نهاية الأسبوع.

من جانبه، ذكر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت على حسابه في "تويتر" اليوم السبت، أن ما حدث أمس في الخليج يوجه "مؤشرات مقلقة إلى أن إيران قد تختار مسارا خطيرا للسلوك غير القانوني والمزعزع للاستقرار".

1/2 Yesterday's action in Gulf shows worrying signs Iran may be choosing a dangerous path of illegal and destabilising behaviour after Gibraltar’s LEGAL detention of oil bound for Syria. — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 20, 2019

وجدد هانت تأكيده أن بريطانيا سترد على تصرفات إيران بشكل "مدروس لكن قوي"، مشددا على أن لندن تحاول إيجاد حل لمسألة الناقلة Grace1 الإيرانية الموقوفة لكنها ستضمن أمن سفنها.

وأعلن "الحرس الثوري" الإيراني أمس عن احتجازه ناقلة Stena Impero البريطانية بدعوى مخالفتها قوانين الملاحة واصطدامها بقارب صيد في مضيق هرمز.

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وسبق أن احتجزت سلطات جبل طارق وبريطانيا الناقلة النفطية الإيرانية Grace1 التي قيل إنها متوجهة إلى سوريا خرقا للعقوبات الأوروبية ضد دمشق، ورفضت طهران ذلك مطالبة بالإفراج عن السفينة فورا.

المصدر: RT + "تلغراف"