اعتبر قائد القوات البحرية الإيرانية حسين خانزادي أن قواته أبلت بلاء حسنا باحتجاز ناقلة النفط البريطانية مؤكدا أن هذه الخطوة لم تكن للرد بالمثل، بل بطلب من منظمة الملاحة الإيرانية.

وصرح بأنه يعتبر ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق جزء من إيران، رغم أنها تحمل النفط الإيراني فحسب.

إقرأ المزيد

ووجه خانزادي تحذيرا لـ"من يعيشون في القصور الزجاجية"، بألا يرموا إيران بالحجارة.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن يوم الجمعة احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، قال إنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية.

وذكر أن قوارب القوات البحرية في المنطقة وبأوامر من مؤسسة موانئ محافظة هرمزغان قامت باحتجاز الناقلة "ستينا إمبرو".

وأضاف أنه تم توجيه الناقلة إلى السواحل الإيرانية وتسليمها إلى منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية لبدء التحقيقات وطي المراحل القانونية.

جدير بالذكر أن احتجاز البحرية البريطانية لناقلة نفط إيرانية قالت إنها كانت متجهة إلى سوريا بالقرب من جبل طارق، تسبب بالتوتر مع إيران ووصفت طهران أعمال البحرية البريطانية بـ"القرصنة"، وتوعدت باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد ناقلات نفط بريطانية.

المصدر: RT + وكالات