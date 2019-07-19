"امبراطور المخدرات" ينقل إلى سجن لم يهرب منه أحد

أعلن مكتب السجون الأمريكي أنه تم نقل امبراطور المخدرات المكسيكي خواكين غوزمان الملقب بـ "إل تشابو" إلى سجن "سوبرماكس" في ولاية كولورادو الأمريكية.

ولم يكشف مكتب السجون عن مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق نقلت صحيفة "دينفرن بوست" عن جيفري ليختمان، محامي "إل تشابو"، قوله إن موكله نقل من مكان سري في نيويورك إلى السجن المذكور في مدينة فلورنس بولاية كولورادو، والذي يقع على بعد 185 كلم جنوبي مدينة دينفر.

ويشار إلى أن سجن "سوبرماكس"، الذي افتُتح في عام 1994، يوجد فيه حاليا 375 نزيلا، من بينهم عدد من المجرمين الأكثر خطورة، مثل منفذ تفجيرات بوسطن، جوهر تسارناييف، وأحد مدبري هجوم 11 سبتمبر 2001 زكريا موسوي، والإرهابي تيد كازينسكي الملقب بـ "أونابومبر" والذي نفذ سلسلة تفجيرات في الفترة 1978 – 1995، ورمزي يوسف منفذ التفجيرات التي استهدفت مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993 وغيرهم.

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ولم يتمكن أي واحد حتى الآن من الهروب من هذا السجن.

وسيمضي "إل تشابو" نحو 23 ساعة كل يوم في زنزانة انفرادية ذات نافذة صغيرة واحدة. وسيكون لديه جهاز تلفزيون وإمكانية ممارسة الطقوس الدينية والاستفادة من برامج تعليمية، ولن يتمكن من التنقل من دون مرافقين.

يذكر أن خواكين غوزمان الملقب بـ "إل تشابو" ("القصير") كان يترأس "كارتيل سينالوا" إحدى أكبر وأخطر عصابات المخدرات في المكسيك والعالم، وأصدرت محكمة أمريكية بحقه حكما بالسجن مدى الحياة، زائد 30 سنة في قضايا تهريب مخدرات وجرائم قتل.

وسبق لـ "إل تشابو" أن هرب من السجن مرتين في المكسيك قبل إلقاء القبض عليه في عام 2016 وتسليمه للولايات المتحدة في يناير 2017.

المصدر: رويترز