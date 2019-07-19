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بالفيديو.. الرئيس الأوكراني يدفع وزير دفاعه

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بالفيديو.. الرئيس الأوكراني يدفع وزير دفاعه
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أظهر فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وهو يدفع وزير الدفاع ستيبان بولتوراك، خلال تفتيش الوحدات التجريبية لنشر القوات المسلحة.

ولم يُعلن رسميا عن سبب تصرف الرئيس الأوكراني تجاه وزير الدفاع.

ويشير موقع "أوبزرفر" إلى أن الزعيم الأوكراني أجرى في بداية المقطع محادثة مع رئيس الأركان العامة رسلان هومشاك، ونائب رئيس المكتب الرئاسي رسلان ريابوشابكا ورجل آخر.

وأضاف: "في لحظة ما، يستدير زيلينسكي فجأة ويدفع بولتوراك الذي اقترب منه، ومع ذلك، في وقت لاحق من الفيديو، استمع الرئيس الأوكراني مبتسما لتقرير وزير الدفاع، ثم ربت على كتفه بصورة غير رسمية".

من جانبه، أكد نائب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، رسلان ريابوشابكا، أن زيلينسكي لم يدفع وزير الدفاع، لكنه طلب منه التنحي جانبا.

المصدر: نوفوستي

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