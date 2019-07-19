تجمع الجمعة عمال شركة "أمازون" العملاقة خارج مستودعاتهم المنتشرة في عدة مدن بريطانية للتنديد بظروف العمل، رافعين شعار "لسنا رجالا آليين".

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ونظم العمال وقفات احتجاجية بالتنسيق مع نقابات عمالية أكدت وجود تقارير تفيد بأن العمال "يجبرون على التبول في قنينات بلاستيكية، عوضا عن الذهاب إلى المرحاض".

كما أكدت التقارير التي أرسلها العمال لمسؤولي الصحة والسلامة في الشركة أن "النساء الحوامل تجبرن على الوقوف لساعات"، فيما تصدر قرارات مجحفة بالطرد في حق حوامل أخريات.

في المقابل، أكد ناطق باسم "أمازون" أن المحتجين "ينشرون معلومات مضللة"، في حين أن الشركة توفر جميع المطالب التي يدعون أنها غير موجودة.

وأضاف "أشجع الجميع على أخذ جولة في أحد مراكزنا، كي يتسنى لكم مقارنة إجمالي الأجور، والمزايا، وبيئة العمل لدينا"، مع باقي الشركات المنافسة.

يذكر أن الآلاف من موظفي شركة أمازون كانوا قد نظموا قبل يومين حركة احتجاجية منسقة في أوروبا والولايات المتحدة للمطالبة بتحسين ظروف عملهم خلال أيام العروض الترويجية الفائقة "برايم داي".

المصدر: وكالات