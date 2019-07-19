وصول دفعة جديدة من مكونات بطاريات "إس 400" الروسية إلى تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم عن وصول طائرة شحن جديدة تحمل مكونات بطاريات "إس 400" الروسية إلى قاعدة "مورتيد" الجوية قرب العاصمة التركية أنقرة.

ونشرت وزارة الدفاع التركية صورا لطائرة "إيل 76 إم دي" هبطت في القاعدة الجوية محملة بمكونات "إس 400".

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. pic.twitter.com/FUEvjuRewf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2019

وقالت إن "عمليات تسليم الصواريخ مستمرة، وفقا للخطة".

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وتشير تقارير إعلامية إلى أن طائرتي الشحن الروسيتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة، قد وصلتا اليوم الجمعة إلى قاعدة "مورتيد" الجوية.

المصدر: "إنترفاكس"