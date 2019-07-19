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وصول دفعة جديدة من مكونات بطاريات "إس 400" الروسية إلى تركيا

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وصول دفعة جديدة من مكونات بطاريات
Sputnik
(صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم عن وصول طائرة شحن جديدة تحمل مكونات بطاريات "إس 400" الروسية إلى قاعدة "مورتيد" الجوية قرب العاصمة التركية أنقرة.

ونشرت وزارة الدفاع التركية صورا لطائرة "إيل 76 إم دي" هبطت في القاعدة الجوية محملة بمكونات "إس 400".

وقالت إن "عمليات تسليم الصواريخ مستمرة، وفقا للخطة".

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وتشير تقارير إعلامية إلى أن طائرتي الشحن الروسيتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة، قد وصلتا اليوم الجمعة إلى قاعدة "مورتيد" الجوية.

المصدر: "إنترفاكس"

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