تصريح جديد لميركل حول صحتها

في تصريح جديد حول صحتها، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها قادرة على أداء مهامها، رغم سلسلة نوبات الارتعاش التي أصابتها مؤخرا.

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وأعربت ميركل اليوم الجمعة عن أملها في الاستمتاع بالحياة، بعد أن تقضي ولايتها الرابعة والأخيرة في منصبها حتى عام 2021.

وقالت ميركل خلال مؤتمرها الصحفي السنوي: "بإمكاني أن أقوم بهذا الدور، وعلى المستوى الشخصي لدي اهتمام قوي بصحتي، وأؤكد أن العام 2021 سيكون نهاية عملي السياسي، وآمل أن تكون بعد ذلك حياتي أفضل".

وردا على سؤال عن حالتها الصحية قالت ميركل "إنها بخير".

من الجدير ذكره، أن الحالة الصحية لميركل التي أتمت الأسبوع الجاري عامها الخامس والستين، أثارت الجدل في ألمانيا بشأن ما إذا كان عليها تسليم السلطة قبل التاريخ المقرر في 2021، لكن ميركل التي صنفتها مجلة "فوربس" الأمريكية كأقوى امرأة في العالم، أكدت مرارا أن حالتها الصحية جيدة، وأن بإمكانها مواصلة مهامها.

المصدر: "رويترز"