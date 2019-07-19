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أول تعليق لقاسم سليماني على إعلان ترامب إسقاط "درون" إيرانية

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أول تعليق لقاسم سليماني على إعلان ترامب إسقاط
RT
سليماني وترامب
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قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسقاط طائرة إيرانية مسيرة، إن "ذهن ترامب مشغول بأشياء أخرى".

وأضاف سليماني على "تويتر" إن "السبب الرئيسي لهزيمة أمريكا في منطقتنا اليوم، هو الافتقار لقيادة حكيمة، والسبب الأهم هو وجود حكام جاهلين".

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وكان ترامب أعلن أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف متر في مضيق هرمز.

وقال ترامب إن الطائرة المسيرة الإيرانية كانت تمثل خطرا على السفينة و"تم إسقاطها في الحال".

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نفى أن تكون لدى طهران أي معلومات حول فقدان طائرة مسيرة لها في منطقة الخليج.

يأتي ذلك على خلفية تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في أعقاب حادث استهداف ناقلات النفط في منطقة الخليج، والذي اتهمت فيه واشنطن طهران بالوقوف وراءه، وإسقاط القوات الإيرانية طائرة مسيرة أمريكية مؤخرا فوق مضيق هرمز.

المصدر: RT

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