الأمم المتحدة تنتقد عدم وفاء السعودية والإمارات بتعهداتهما لمساعدة اليمن

انتقد مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك السعودية والإمارات لتقديمهما "نسبة متواضعة" من مئات ملايين الدولارات التي تعهدتا بتقديمها قبل 5 أشهر لرفد الجهود الإنسانية في اليمن.

إقرأ المزيد

وكانت كل من السعودية والإمارات قد تعهدتا بدفع 750 مليون دولار في مؤتمر أممي في فبراير الماضي نظم لجمع أربعة مليارات دولار، لكن السعودية لم تقدم حتى الآن سوى 121.7 مليون دولار، بينما قدمت الإمارات نحو 195 مليونا وفقا لأرقام الأمم المتحدة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا مدعوما من الغرب تدخل في اليمن منذ عام 2015 والإمارات شريك رئيسي في هذا التحالف.

وقال لوكوك لمجلس الأمن الخميس: "من أعلنوا أكبر التعهدات - جيران اليمن في التحالف - لم يقدموا حتى الآن سوى نسبة متواضعة مما وعدوا به"، موضحا أنه نتيجة لذلك جمعت المنظمة 34% فقط من قيمة التعهدات مقارنة بنسبة 60 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إن المملكة دفعت أكثر من 400 مليون دولار للأمم المتحدة ومنظمات أخرى هذا العام.

وأضاف للصحفيين أن السعودية وحدها دفعت أموالا من أجل اليمن في 2019 أكثر من أي من المانحين الآخرين.

وقالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة إن الإمارات تعمل حاليا مع الأمم المتحدة في ما يتعلق بتفاصيل التزام عام 2019 لتحقيق أقصى إفادة ممكنة للشعب اليمني وأنها قدمت مساعدات لليمن بقيمة 5.5 مليار دولار.

وتصف المنظمة الوضع في اليمن، حيث أودت الحرب الدائرة منذ أربعة أعوام بحياة عشرات الآلاف وتركت الملايين على شفا المجاعة، بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقدمت الولايات المتحدة نحو 288 مليون دولار فقط استجابة لدعوة الأمم المتحدة بشأن اليمن، مع أن واشنطن تبيع أسلحة وعتادا عسكريا بمليارات الدولارات للسعودية والإمارات.

المصدر: "رويترز"