واشنطن: سنعمل بحزم على ضمان حرية الملاحة في الخليج

أعلن قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكينزي أن الولايات المتحدة تبحث مع دول أخرى ضمان حرية الملاحة في الخليج وستعمل "بحزم" على تحقيق هذا الهدف.

وجاءت هذه التصريحات على لسان ماكينزي أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الخميس في الرياض مع قائد القوات المشتركة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، الفريق ركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز.

وردا على سؤال عما إذا كانت السعودية ستقوم بدور في التحالف الدولي المزمع لتأمين الملاحة في المنطقة، قال الأمير فهد إن المملكة ترافق السفن في البحر الأحمر وتنفذ أنشطة مماثلة حاليا في مضيق باب المندب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري الإيراني عن احتجازه ناقلة أجنبية بدعوى نقلها وقودا مهربا من الخليج.

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وتعرضت ست سفن تجارية منذ مايو لهجمات من قبل جهة مجهولة في خليج عمان، وألقت الولايات المتحدة والسعودية اللوم فيها على إيران.

وقبل أسبوعين، احتجزت سلطات جبل طارق وبريطانيا ناقلة إيرانية محملة بالنفط بدعوى أنها كانت متوجهة إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأوروبية ضد حكومة دمشق، وبعد أيام اتهمت لندن طهران بمحاولة احتجاز ناقلة تابعة لها أثناء عبورها مضيق هرمز، ما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

المصدر: "رويترز"