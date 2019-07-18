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قطر تعلّق على مقتل نائب القنصل التركي في أربيل

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قطر تعلّق على مقتل نائب القنصل التركي في أربيل
Reuters Azad Lashkari
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أصدرت قطر بيانا رسميا تعليقا على هجوم مسلح وقع داخل أحد مطاعم مدينة أربيل بكردستان العراق وأودى بأرواح موظف في القنصلية التركية واثنين من مرافقيه.

وذكر البيان الذي صدر أمس الأربعاء عن الخارجية القطرية أن الدوحة تدين بأشد العبارات مقتل الدبلوماسي التركي، مشددا على ضرورة فتح تحقيق عاجل في الحادث وملاحقة العناصر الضالعة في الجريمة وتقديمها للعدالة وضمان عدم إفلاتها من المحاسبة.

وجددت الخارجية "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب"، معربة عن تعازيها لحكومة وشعب تركيا.

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وسبق أن أعلن في العراق أن الدبلوماسي الذي قتل في أربيل هو نائب القنصل التركي، فيما نفى "حزب العمال الكردستاني" وقوفه وراء الهجوم.

المصدر: RT

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