ألمانيا: لا يمكن تحقيق سلام دائم في أوروبا إلا بالتعاون مع روسيا

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم في أوروبا إلا بالتعاون مع روسيا، وأن الحوار ضروري مع موسكو.

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وقال ماس: "على الرغم من أن لدينا الآن آراء مختلفة اختلافا جوهريا حول العديد من القضايا، إلا أن الحوار مع روسيا لا يزال ضروريا. وبدون موسكو، لا يمكننا الإجابة على الأسئلة العاجلة حول السياسة العالمية ولن نحقق سلاما دائما في أوروبا إلا إذا تعاونا".

ستعقد الجلسة العامة الثامنة عشرة للمنتدى الروسي الألماني لحوار بطرسبورغ يومي 18 و 19 يوليو الجاري في مدينتي كوينيغسوينتر الألمانية وبون، وسيشارك فيها وزيرا خارجية البلدين.

وسيناقش ماس خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس، الحفاظ على الصفقة النووية مع إيران، ومستقبل الحد من الأسلحة والوضع في شرق أوكرانيا.

وقال ماس إن "حوار بطرسبورغ هو رابط مهم بين مجتمعاتنا لأنه في الأوقات الصعبة سياسيا نحتاج إلى تطوير المزيد من التعاون بين الناس في بلادنا".

ويعقد منتدى حوار بطرسبورغ منذ عام 2001 تحت رعاية رئيس روسيا ومستشار ألمانيا الاتحادية ويتم تنظيم عمله في إطار جلسات عامة سنوية وموائد مستديرة في 10 مجموعات عمل.

وتحت رعاية المنتدى، تعمل أشكال الحوار التالية: المنتدى الاجتماعي الألماني الروسي، ومنتدى Koch-Mechnikov، ومدرسة العلماء الشباب، والاجتماعات اللاهوتية للشباب.

المصدر: "نوفوستي"