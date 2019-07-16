ميركل: منصب فون دير لاين سيملأ سريعا

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، يوم الثلاثاء، إن الاختيار سيقع على وزير للدفاع سريعا بعد أن أعلنت، أورسولا فون دير لاين، أنها ستستقيل.

وأفادت ميركل بأن ذلك سيكون بغض النظر عن نتيجة الاقتراع في البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، حول قرار تعيينها رئيسة للمفوضية الأوروبية.

وأضافت المستشارة الألمانية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء مولدوفا: "وزراء الدفاع هم قادة القوات المسلحة، لا يمكن ترك هذا المنصب شاغرا طويلا. وبالتالي لن يمر وقت طويل وسيكون بإمكانكم أن تعرفوا الأمر".

وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، أنها ستقدم استقالتها من منصبها، يوم الأربعاء المقبل، بعد اختيارها لرئاسة المفوضية الأوروبية.

وصرحت فون دير لاين، الاثنين، بأنها "ستطلب ثقة البرلمان الأوروبي، وبغض النظر عن النتيجة، فإنها ستتقدم باستقالتها من منصبها كوزيرة للدفاع في ألمانيا، من أجل أن تتمكن من خدمة أوروبا بكل قوتها".

وكانت قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اتفقت، بعد مشاورات حثيثة، على ترشيح وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية خلفا لجان كلود يونكر.

وبذلك، تكون أورسولا فون دير لاين، السياسية المحافظة، أول امرأة تتولى هذا المنصب، وشغلت سابقا منصب أول وزيرة دفاع في تاريخ ألمانيا، وهي كذلك أم لسبعة أطفال ومقربة من المستشارة أنغيلا ميركل.

المصدر: وكالات