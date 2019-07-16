أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن سبب معارضة الولايات المتحدة لشراء بلاده منظومات "إس-400" يكمن حقيقة في أن تركيا تقتني أسلحة من روسيا.

وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده مع وزير خارجية جمهورية مقدونيا الشمالية، نيكولا دميتروف، في العاصمة المقدونية سكوبيا، إن تركيا بحاجة ماسة إلى منظومات دفاع جوي، موضحا أن "إس-400" الروسية بدأت بالوصول إلى الأراضي التركية وستدخل حيز الاستخدام مطلع العام المقبل.

وأشار تشاووش أوغلو، حسبما نقلته وكالة "الأناضول"، إلى أن معارضة واشنطن لشراء تركيا "إس-400" الروسية ليست ناجمة عن جوانب تقنية، لكنها ترجع إلى حقيقة أن أنقرة تشتري المنظومات من موسكو.

واعتبر الوزير أن تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول هذا الموضوع خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان، "واضحة للعيان"، وهناك أصوات معارضة لهذا الموقف تصدر من واشنطن بين الحين والآخر، "لكن تركيا دولة مستقلة وذات سيادة، وتشتري المنظومة التي تلبي احتياجاتها".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن منظومات "إس-400" ليست هجومية، وستكون تحت تحكم تركيا ولن تشكل خطرا على أنظمة الناتو ومقاتلات "F-35" الأمريكية.

المصدر: الأناضول