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استقالة السفير الأمريكي في اليابان

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استقالة السفير الأمريكي في اليابان
Reuters
السفير الأمريكي في اليابان وليام هاجرتي
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قالت السفارة الأمريكية في اليابان، إن السفير وليام هاجرتي سيستقيل هذا الشهر بعد أن قضى عامين في المنصب.

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وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "تشرف السفير هاجرتي بتمثيل الرئيس والشعب الأمريكي خلال عمله لتعزيز التحالف الأمريكي الياباني الذي يشكل حجر زاوية للسلام والرخاء في المحيط الهادئ".

وعُين هاجرتي سفيرا للولايات المتحدة في اليابان أواخر يوليو 2017 خلفا لكارولين كنيدي. والتزم بالنهج الصارم الذي يتبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضايا التجارة.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب عبر حسابه على "تويتر" أن هاجرتي سيترشح في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة عن ولاية تنيسي، بعدما قرر السناتور الجمهوري المخضرم لامار ألكسندر في ديسمبر عدم الترشح مجددا في انتخابات 2020. وقال ترامب إنه يؤيد فوز هاجرتي بالمقعد.

المصدر: رويترز

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