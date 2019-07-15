إسرائيل تنصب رادارا جديدا على حدود غزة (صور)

نصبت إسرائيل نظام رادار متعدد المهام من صنع شركة "Elta" الإسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة، وتحديدا في شرق مخيم البريج للاجئين.

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وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية أمس الأحد إن مهام الرادار الجديد اكتشاف وتحديد مواقع الصواريخ وقذائف المدفعية أو قذائف الهاون التي يتم إطلاقها من قطاع غزة، وتحديد مصدر وموقع الأهداف الجوية القريبة.

وأشارت إلى أن نصب إسرائيل لمثل هذا الرادار العسكري جاء متأخرا جدا، نظرا لإطلاق مئات وربما آلاف القذائف والصواريخ من قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي.

المصدر: وكالات