نائبة أمريكية من أصول فلسطينية تطالب بعزل "الرئيس الفاشل"

ردت النائبة بالكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب، على الرئيس دونالد ترامب بعد هجومه على العضوات التقدميات الديمقراطيات، واقتراحه عودتهن إلى بلدانهن الأصلية.

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وقالت طليب اليوم الاثنين في تغريدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هل تريدون ردا على فشل الرئيس، الذي لا يحترم القانون؟ إنه الأزمة.. أيدلوجيته خطيرة، يجب عزله".

وطليب من أصول فلسطينية، واحدة من أربع عضوات في الكونغرس، اشتبكن مع رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي الأسبوع الماضي، ولكن بيلوسي كانت من أوائل الديمقراطيين الذين نددوا بسرعة بتغريدة ترامب، وقالت إن تغريدته تظهر بأنه يهدف إلى جعل أمريكا بيضاء مرة أخرى".

Want a response to a lawless & complete failure of a President?



He is the crisis.

His dangerous ideology is the crisis.

He needs to be impeached. — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) 14 juillet 2019

Yo @realDonaldTrump, I am fighting corruption in OUR country. I do it every day when I hold your admin accountable as a U.S. Congresswoman. Detroit taught me how to fight for the communities you continue to degrade & attack. Keep talking, you’ll be out of the WH soon. #TickTock — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) 14 juillet 2019

وكتب ترامب سابقا على صفحته في "تويتر" أن "عضوات كونغرس ديمقراطيات تقدميات أتين إلى الولايات المتحدة من الدول التي تعد حكوماتها كارثة كاملة، وهي الأسوأ والأكثر فسادا في العالم كله، يعلمن حاليا الناس في الولايات المتحدة، التي تعد أعظم وأقوى دولة في العالم، كيف يجب أن تحكم الحكومة!".

وأضاف: "ليذهبن إلى أوطانهن ويساعدن في إعادة إعمار الأماكن المدمرة بالكامل والمليئة بالمجرمين، ثم يمكنهن أن يصلن إلينا وأن يعرضن لنا ما الذي يجب عمله.. أعتقد أن نانسي بيلوسي ستكون سعيدة باحتمال تنظيم رحلات مجانية لهم".

المصدر: وكالات