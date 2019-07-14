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وصول دفعتين جديدتين من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى تركيا اليوم

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وصول دفعتين جديدتين من أجزاء منظومة
Reuters
أنقرة، 12 يوليو 2019
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أفادت وكالة الأناضول التركية، اليوم الأحد، بوصول طائرتي شحن خامسة وسادسة تحملان أجزاء من أنظمة "إس-400" الروسية إلى تركيا.

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ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع التركية أن طائرتي الشحن الخامسة والسادسة هبطتا في قاعدة أكينجي الجوية في ضواحي أنقرة.

وأضافت أنه من المتوقع أن تصل طائرة سابعة إلى تركيا في وقت لاحق من هذا اليوم.

وبدأ وصول طائرات الشحن الروسية التي تحمل الأجزاء المكونة لأنظمة الدفاع الصاروخية "إس-400" إلى تركيا يوم الجمعة الماضي.

وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الجمعة أن توريد أنظمة "إس-400" إلى تركيا يجري بالتزامن مع استمرار عملية تدريب العسكريين الأتراك الذي سيتعين عليهم استخدام هذه الأنظمة.

المصدر: إنترفاكس

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