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العاصفة الاستوائية "باري" تتحول إلى إعصار من الفئة 1

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العاصفة الاستوائية
Reuters smc/awi
إعصار باري
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تحولت العاصفة الاستوائية "باري"، صباح اليوم السبت، إلى إعصار من الفئة 1 على سلم تصنيفات الأعاصير الذي يشمل 5 فئات.

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وأكد المركز القومي الأمريكي للأعاصير أن هذا التحول يتزامن مع بداية وصول "باري" لولاية لويزيانا.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية في نشرة إخبارية صدرت الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، من "ارتفاع خطير في مستوى البحر، وهطول كثيف للأمطار، ورياح قوية تهب حاليا على ساحل شمال وسط خليج المكسيك".

ومن المتوقع أن تضعف شدة الإعصار مع بلوغه اليابسة في الساعات المقبلة، لينزل مجددا تحت مستوى العاصفة الاستوائية بعد 36 ساعة.

المصدر: وكالات

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