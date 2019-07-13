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السفير التركي لدى واشنطن يخوض "معركة" دفاعا عن "إس-400"

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السفير التركي لدى واشنطن يخوض
منظومة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي
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انتقد السفير التركي لدى واشنطن سردار قوليج تصريح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إليوت إنجل والعضو الجمهوري مايكل ماكفول، حول شراء تركيا منظومة "إس-400" الروسية.

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وردا على نشر حساب لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس على موقع "تويتر" تصريحات إنجل وماكفول، التي انتقدا فيها شراء تركيا للمنظومة الروسية، أكد السفير التركي، اليوم السبت، في تغريدة أن أنقرة اتخذت قرارا تقنيا واقتصاديا من أجل نظام الدفاع الجوي الذي تحتاجه على وجه السرعة.

وقال السفير: "هذا الأمر ليس له علاقة بوجهة نظرنا الاستراتيجية أبدا، وليس اختيارا بين الولايات المتحدة أو الناتو أو روسيا بأي شكل من الأشكال".

ووصف تصور لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، والموقف الذي يعكسه، بأنهما "خاطئان ومضللان".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان وزارة الدفاع التركية، أمس الجمعة، عن وصول أول مجموعة من أجزاء المنظومة الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.

وتعد "إس-400" إحدى أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا بالعالم حاليا.

المصدر: الأناضول

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