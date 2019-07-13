السفير التركي لدى واشنطن يخوض "معركة" دفاعا عن "إس-400"

انتقد السفير التركي لدى واشنطن سردار قوليج تصريح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إليوت إنجل والعضو الجمهوري مايكل ماكفول، حول شراء تركيا منظومة "إس-400" الروسية.

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وردا على نشر حساب لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس على موقع "تويتر" تصريحات إنجل وماكفول، التي انتقدا فيها شراء تركيا للمنظومة الروسية، أكد السفير التركي، اليوم السبت، في تغريدة أن أنقرة اتخذت قرارا تقنيا واقتصاديا من أجل نظام الدفاع الجوي الذي تحتاجه على وجه السرعة.

وقال السفير: "هذا الأمر ليس له علاقة بوجهة نظرنا الاستراتيجية أبدا، وليس اختيارا بين الولايات المتحدة أو الناتو أو روسيا بأي شكل من الأشكال".

ووصف تصور لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، والموقف الذي يعكسه، بأنهما "خاطئان ومضللان".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان وزارة الدفاع التركية، أمس الجمعة، عن وصول أول مجموعة من أجزاء المنظومة الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.

وتعد "إس-400" إحدى أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا بالعالم حاليا.

What Turkey did is taking a technical and economic decision for an urgently needed air defence system. It has nothing to do with our strategic prospects and in any case not a choice between U.S., NATO or Russia. @HouseForeign’s perception and presentation is flawed and deceptive — Serdar KILIÇ (@serdarkilic9) 12 juillet 2019

المصدر: الأناضول