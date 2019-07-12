وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تهديدا مباشرا إلى إيران وسط تصاعد التوتر في منطقة الخليج بعد اتهام بريطانيا للسلطات الإيرانية بمحاولة اعتراض ناقلة نفط تحمل علم المملكة المتحدة.

وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به، اليوم الجمعة، أمام البيت الأبيض، ردا على سؤال حول التطورات الأخيرة في منطقة الخليج: "من الأفضل لإيران أن تكون حذرة. إنهم يدخلون أرضا خطيرة جدا".

وأضاف الرئيس الأمريكي، موجها نظرته مباشرة في الكاميرا التي كانت تصوره: "يا إيران، إذا كنتم تستمعون لما أقوله الآن، فمن الأفضل لكم توخي الحذر".

Trump concludes by looking directly into the camera and threatening Iran.



"Iran better be careful. They are treading on very dangerous territory. Iran, if you're listening, you better be careful."



American politics is just a pro wrestling angle now. pic.twitter.com/wjyKU0kzGH — Aaron Rupar (@atrupar) 12 июля 2019 г.

وأعلنت الحكومة البريطانية، في وقت سابق من الثلاثاء، أن 3 سفن إيرانية حاولت اعتراض ناقلة النفط British Heritage، التي تشغلها شركة "BP" البريطانية، في مضيق هرمز، لكنها انسحبت بعد تحذيرات من سفينة حربية تابعة للمملكة المتحدة.

من جهته، نفى الحرس الثوري الإيراني صحة هذه الأنباء، مؤكدا أن القوات البحرية التابعة له لن تتردد في تنفيذ "أوامر بإيقاف ناقلات نفط في مياه الخليج.. في نطاقها الجغرافي"، في حال صدورها.

ويأتي هذا الحادث تزامنا مع استمرار احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "Grace 1" لدى سلطات جبل طارق بعد توقيفها على يد قوات من المشاة البحرية البريطانية، بطلب من الولايات المتحدة، التي قالت إن السفينة كانت تقل شحنات نفط إلى سوريا خرقا للعقوبات الغربية، بينما تعهدت إيران مرارا بالرد على هذا الحادث، الذي وصفته بـ "القرصنة".

المصدر: RT