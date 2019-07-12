أعلنت بريطانيا عزمها إرسال سفينة حربية ثانية إلى الخليج، وسط حالة من التوتر مع إيران التي دعت إلى الإفراج فورا عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق.

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وقالت قناة "سكاي نيوز" اليوم الجمعة إن المدمرة البريطانية "إتش إم إس دنكان"، سوف تبحر إلى الخليج خلال الأيام القليلة القادمة للانضمام إلى الفرقاطة "إتش إم إس مونتروز".

في غضون ذلك، نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن رجل الدين البارز كاظم صديقي قوله إن بريطانيا ستتلقى قريبا "صفعة على الوجه" لأنها احتجزت ناقلة إيرانية الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تفاقم التوترات بين طهران والغرب في الخليج.

وفي وقت سابق، أعلنت بريطانيا أن 3 سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل الناقلة المملوكة لها "بريتيش هيريتدج" لدى مرورها عبر مضيق هرمز، الذي يتحكم في تدفق النفط من الشرق الأوسط للعالم، لكن هذه السفن انسحبت بعد تحذيرات من سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق بتهمة حملها شحنة نفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

المصدر: وكالات