5 معلومات عن رحلة "إس-400" إلى تركيا

تسلمت تركيا اليوم الجمعة، أجزاء من منظومة "إس 400" الروسية في الوقت المحدد من قبل البلدين لإتمام الصفقة.

لكن رحلة حصول أنقرة على منظومة "إس 400" الدفاعية كانت شاقة، في ظل الاعتراض والتصعيد الأمريكي، الذي واجهته تركيا بالإصرار على إتمام الصفقة.

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وإليكم 5 معلومات حول "رحلة إس 400 إلى تركيا":

أولا: عقدت الصفقة في العام 2017

وينص العقد الموقع بين أنقرة وموسكو، على تسليم أربع بطاريات "إس-400" مقابل 2.5 مليار دولار. وستدفع تركيا بنفسها جزءا من قيمة هذه الصفقة على أن يتم دفع الجزء الآخر منها بموجب قرض روسي.

ثانيا: الضغط الأمريكي وربط صفقة "إس 400" بـ صفقة "إف 35"

تهدد الولايات المتحدة بإلغاء تسليم مقاتلات F-35 Lightning II إلى تركيا، رغم أن أنقرة منتجة جزئيا لهذا الطراز من المقاتلات.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رفض واشنطن المحتمل لتزويد تركيا بمقاتلات F-35 التي تم تسديد ثمنها، نهب حقيقي. وأشار إلى أن أنقرة دفعت بالفعل 1.4 مليار دولار مقابل 116 طائرة.

ثالثا: مخاوف حلف الناتو من المنظومة الروسية

حذرت الولايات المتحدة مرارا تركيا من تداعيات شراء منظومات "إس-400"، قائلة إن هذه الأسلحة لا يمكن تطابقها مع نظام الدفاع لدول الناتو، وهددت بفرض عقوبات.

من جهته، أوضح أردوغان أن تركيا حاولت شراء أنظمة "باتريوت" الأمريكية في عهد إدارة أوباما، لكن الأخيرة قالت إن الكونغرس "لم يسمح". وأضاف: "كان علينا اتخاذ مثل هذه الخطوة لتعزيز الدفاع الجوي، وقد وجدت الشروط الأفضل لدى روسيا".

رابعا: "إس 400" وصلت إلى تركيا جوا

تم نقل منظومة "إس 400" جوا إلى تركيا، وقد وصلت اليوم الجمعة بالفعل إلى قاعدة "أكينجي" في أنقرة.

وقال أردوغان إن نشرها سيتم في أكثر المناطق خطرا، وإن القرار حول هذا الموضوع عائد لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان التركيتين.

خامسا: عقوبات أمريكية بانتظار تركيا

أكد مسؤولون أمريكيون، أن إدارة ترامب، تخطط لفرض عقوبات على تركيا وإنهاء مشاركتها في برنامج مقاتلات "إف-35" بعد تسلمها منظومة "إس-400" الروسية، في المقابل أكدت تركيا أنها لن تتراجع ولن تستمع لما تقوله أمريكا.

المصدر: RT