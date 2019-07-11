رويترز: سلطات جبل طارق تعتقل قبطان ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة

أوقفت سلطات جبل طارق قبطان ناقلة النفط الإيرانية بعد ظهر الخميس، وشخصا آخر من دون توجيه تهم لهما.

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وقالت الشرطة إنها أوقفت المسؤول عن الناقلة "غرايس1" وقبطانها، بناء على العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على سوريا، مشيرة إلى أنها صادرت وثائق وأجهزة إلكترونية كانت على متن الناقلة.

وأكد متحدث باسم الشرطة أن التحقيقات في القضية مستمرة، وأنها ستستمر في حجز الناقلة.

وتحتجز البحرية البريطانية منذ أكثر من أسبوع ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، بعد الاشتباه في أن شحنتها متوجهة إلى سوريا.

المصدر: رويترز