 
مباشر

رويترز: سلطات جبل طارق تعتقل قبطان ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة

أخبار العالم

رويترز: سلطات جبل طارق تعتقل قبطان ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة
Reuters
عناصر من الجيش البريطاني على متن "غرايس 1"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m404

أوقفت سلطات جبل طارق قبطان ناقلة النفط الإيرانية بعد ظهر الخميس، وشخصا آخر من دون توجيه تهم لهما.

إقرأ المزيد
الحرس الثوري الإيراني ينفي أنباء اعتراض قواربه لناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج
الحرس الثوري الإيراني ينفي أنباء اعتراض قواربه لناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج

وقالت الشرطة إنها أوقفت المسؤول عن الناقلة "غرايس1" وقبطانها، بناء على العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على سوريا، مشيرة إلى أنها صادرت وثائق وأجهزة إلكترونية كانت على متن الناقلة.

وأكد متحدث باسم الشرطة أن التحقيقات في القضية مستمرة، وأنها ستستمر في حجز الناقلة.

وتحتجز البحرية البريطانية منذ أكثر من أسبوع ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، بعد الاشتباه في أن شحنتها متوجهة إلى سوريا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إثارة وجدل ثم انسحاب.. إليك قصة نيكي ميناج مع "مهرجان جدة العالمي"