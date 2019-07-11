أصدرت محكمة استئناف أمريكية حكما لصالح الرئيس، دونالد ترامب، في قضية واجه فيها اتهاما بالتربح بشكل غير قانوني من فندق له بالعاصمة واشنطن.

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وقضت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالإجماع لصالح ترامب في هذه القضية التي أقامها ممثلا الادعاء العام في ولايتي ميريلاند، وواشنطن.

وأرجعت هيئة المحكمة قرارها إلى أن ممثلي الادعاء ليسوا في مركز قانوني يعطيهم الحق لإقامة الدعوى.

وأشارت إلى أن مصلحتهم في تطبيق المواد ذات الصلة في الدستور الأمريكي ضعيفة ومجردة للغاية، ما يجعل ادعاءهم في هذه القضية يثير تساؤلا بشأن ما إذا كان هذا الإجراء القضائي ضد الرئيس يمثل استغلالا مناسبا للمحاكم التي أنشئت للبت في قضايا وخلافات حقيقية.

من جهته، غرد ترامب على موقع "تويتر": "علمت للتو أنني انتصرت في نظرية المؤامرة وحملة الاضطهاد من جانب الديمقراطيين. لقد صدر قرار بالإجماع لصالحي من محكمة الاستئناف الأمريكية، الدائرة الرابعة، في قضية المخصصات المالية السخيفة".

المصدر: الأناضول