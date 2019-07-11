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اليونان.. مقتل 6 أجانب جراء الطقس السيء

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اليونان.. مقتل 6 أجانب جراء الطقس السيء
الطقس السيء في اليونان يلحق أضرارا جسيمة بالمباني
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ذكرت السلطات اليونانية أن 6 مواطنين أجانب لقوا حتفهم وأصيب العشرات بعدما اجتاحت رياح عاتية وأمطار وعواصف شمال البلاد في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

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وقالت الشرطة إن مسنين اثنين من جمهورية التشيك قتلا عندما دمرت رياح قوية منزلا متنقلا بشبه جزيرة هالكيديكي السياحية الشهيرة بشمال البلاد.

وفي مكان آخر بالمنطقة نفسها، قتلت امرأة وطفل عمره 8 سنوات، وكلاهما من رومانيا، بعد أن انهار سقف فوق مطعم في نيا بلاجيا.

ولقي رجل وشاب، وكلاهما من روسيا، حتفهما جراء سقوط شجرة بالقرب من فندق في منطقة بوتديا.

المصدر: رويترز

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