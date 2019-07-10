بيان أمريكي لمجلس وكالة الطاقة الذرية: واشنطن مستعدة لإجراء مباحثات مع طهران دون شروط مسبقة

أكدت الولايات المتحدة في بيان وجهته إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها منفتحة على إجراء مباحثات دون شروط مسبقة مع إيران ومستعدة لتطبيق كامل العلاقات معها.

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وجاء في البيان الأمريكي: "لا توجد أسباب مقنعة تبرر توسيع إيران برنامجها النووي، وخطوة كهذه لا يمكن قراءتها سوى كمحاولة فظة وواضحة لابتزاز الأموال من المجتمع الدولي".

وتابع: "ندعو إيران إلى العدول عن خطواتها النووية الأخيرة ووقف أي خطط لتحقيق المزيد من التقدم لاحقا في هذا المجال".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة كانت قد أوضحت أنها منفتحة على التفاوض دون شروط مسبقة (مع إيران)، وأنها تعرض على إيران إمكانية التطبيع الكامل للعلاقات"، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، أكد قبل يومين أن "هدف الرئيس ترامب إبرام صفقة جديدة مع إيران تلبي جميع مصالح الولايات المتحدة"، مضيفا أن العقوبات الحالية التي تفرضها واشنطن على طهران بعد انسحابها من الصفقة النووية "مجرد بداية".

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وسبق هذا الكلام تصريح للرئيس الأمريكي هدد فيه إيران قائلا إنها "لن تمتلك أبدا السلاح النووي".

من جانبه شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، على أن الحديث عن التفاوض في ظل العقوبات هو "خدعة".

ويعقد مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء لبحث تقرير الوكالة الأخير حول تخطي إيران الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي.

المصدر: وكالات