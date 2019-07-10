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روحاني للغرب: إذا كان تخصيب اليورانيوم سيئا فلماذا تخصبونه؟

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روحاني للغرب: إذا كان تخصيب اليورانيوم سيئا فلماذا تخصبونه؟
Reuters
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن رفضه أن يكون تخصيب اليورانيوم جيدا للآخرين وسيئا لإيران، وخاطب الدول الغربية بالقول: "إذا كان تخصيب اليورانيوم سيئا فلماذا تخصبونه؟".

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وأكد روحاني أن إجراءات طهران في تقليص التزاماتها النووية ستكون تدريجية لكنها تصاعدية، معتبرا أن الحديث عن التفاوض في ظل العقوبات التي تتسبب بالمشكلات للاقتصاد الإيراني، هو "خدعة".

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن الظروف ستختلف في حال رفعت واشنطن العقوبات عن إيران، واعتذرت منها والتزمت بتعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وفي سياق آخر، حذر روحاني بريطانيا من مغبة زعزعة الأمن الملاحي، معتبرا أنها هي من بدأت بزعزعة الأمن في البحار عندما احتجزت ناقلة النفط الإيراني في جبل طارق، وأنها ستدرك نتائج عملها.

المصدر: RT

 

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