صحيفة: أنباء عن توقيف مصر ناقلة نفط إيرانية في قناة السويس

تحدثت صحيفة "العربي الجديد" نقلا عن مصادر مصرية عن أنباء توقيف مصر ناقلة نفط إيرانية في قناة السويس، كانت ترفع علم أوكرانيا وتحمل نفطا إيرانيا.

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وأشارت المصادر المصرية إلى أنه الناقلة ترفع العلم الأوكراني، كانت تحمل نفطا إيرانيا، لدى مرورها من قناة السويس منذ نحو 10 أيام.

وأوضحت المصادر التي تحدثت لموقع "العربي الجديد"، أن الإجراء المصري جاء تنفيذا للعقوبات الأمريكية على إيران.

وقالت المصادر إن اتصالات رسمية جرت بين القاهرة وطهران، استفسرت فيها الأخيرة عن توقيت الإجراء المصري، في وقت كانت العلاقات بين الطرفين تشهد تواصلا غير معلن بشأن عدد من ملفات المنطقة.

وكانت سلطات جبل طارق قد أعلنت الخميس الماضي، احتجاز ناقلة إيرانية عملاقة متجهة إلى سوريا وتحمل مليوني برميل من النفط الخام، وذلك "لانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد دمشق".

وصعد رجال الأمن في جبل طارق بمساعدة القوات البريطانية الخاصة عند الساعة الثانية فجرا على متن الناقلة Grace 1 التي تحمل علم بنما، واحتجزوها.

المصدر: العربي الجديد