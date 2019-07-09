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استقبال حميم للبحارة الأتراك الستة الذين كانوا محتجزين في شرق ليبيا

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استقبال حميم للبحارة الأتراك الستة الذين كانوا محتجزين في شرق ليبيا
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عاد إلى بلادهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم البحارة الأتراك الستة الذين كانوا محتجزين من قبل قوات المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" بأن طائرة قادمة من العاصمة الليبية طرابلس كانت تقل البحارة الستة هبطت بمطار اسطنبول الدولي، حيث استقبلوا من قبل أسرهم وذويهم فضلا عن ممثل لوزارة الخارجية التركية.

استقبال حميم للبحارة الأتراك الستة الذين كانوا محتجزين في شرق ليبيا
.aa.com.tr

وأعرب عدد من البحارة الأتراك الذي أطلق سراحهم بعد فترة احتجاز قصيرة في شرق ليبيا عن شكرهم وامتنانهم لوقوف الرئيس رجب طيب أردوغان ووزارة الخارجية معهم.

استقبال حميم للبحارة الأتراك الستة الذين كانوا محتجزين في شرق ليبيا
.aa.com.tr

ولفتت الوكالة التركية إلى أن وزارة الخارجية التركية كانت قد أعلنت في 30 يونيو الماضي احتجاز البحارة الأتراك المذكورين من قبل قوات حفتر، وحذرت أنقرة إثر ذلك تلك القوات، بأنها ستكون "هدفا مشروعا" إذا لم تفرج على الفور عنهم، ليتم إطلاق سراحهم في اليوم التالي لاحتجازهم.

المصدر: الأناضول

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