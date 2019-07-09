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هونغ كونغ ترفض العفو عن متورطي الشغب خلال مظاهرات "تسليم المطلوبين"

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هونغ كونغ ترفض العفو عن متورطي الشغب خلال مظاهرات
Reuters TYRONE SIU
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استبعدت رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام إمكانية إسقاط التهم التلقائي عن المشاركين في أعمال الشغب، الذين تم توقيفهم أو ثبت تورطهم في "تصرفات عدوانية مخالفة للقانون".

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وقالت لام في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء: "أي مطالب بضرورة منح العفو في هذه المرحلة، أو بعبارة أخرى، عدم اتخاذ أي إجراء للتحقيق مع مخالفي القانون ومقاضاتهم، أمر غير مقبول"، مؤكدة أن هذا يتعارض مع سيادة القانون في هونغ كونغ.

وسبق أن احتجزت الشرطة عددا من المتطرفين بتهمة المشاركة في أعمال الشغب، كما حددت هويات العشرات من المشتبه بتورطهم في اقتحام مبنى البرلمان مطلع الشهر الحالي، وذكرت وسائل إعلام أنهم سيتعرضون للاعتقال قريبا.

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واندلعت في هونغ كونغ قبل شهر مظاهرات حاشدة احتجاجا على طرح السلطات المحلية مشروع قانون يتيح تسليم المتهمين للصين.

وتحت ضغط الشارع تراجعت الحكومة عن نيتها تمرير القانون، وأقرت لام أن "مشروع القانون قد مات".

المصدر: "تاس"

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