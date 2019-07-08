شرطة هونغ كونغ تعتقل 6 متظاهرين

اعتقلت شرطة هونغ كونغ 6 أشخاص خلال مظاهرة في إحدى أشهر المناطق السياحية، حيث جاب عشرات الآلاف من المتظاهرين الشوارع احتجاجا على مشروع قانون تسليم المتهمين للصين.

إقرأ المزيد

وقال منظمو الاحتجاجات إن 230 ألف شخص ساروا في شوارع كولون، في أحدث موجة من المظاهرات المناهضة لمشروع قانون تسليم المتهمين إلى الوطن الأم في الصين لمحاكمتهم، فيما ذكرت الشرطة أن عدد المحتجين بلغ في ذروته 56 ألفا.

واندلعت اشتباكات يوم الأحد بين المتظاهرين والشرطة لدى تفريق محتجين أغلقوا الشوارع بعد انتهاء الاحتجاج.

ويسمح مشروع القانون بتسليم المتهمين للصين لمحاكمتهم، وحتى إعدامهم ما يثير غضب وقلق المواطنين من أن يهدد ذلك وضع المدينة كمركز مالي دولي.

المصدر: "رويترز"