الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد زيادة إيران لمستوى تخصيب اليورانيوم

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز حد الـ 3.67 بالمئة الذي ينص عليه الاتفاق حول برنامج طهران النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015.

وقال متحدث باسم الوكالة الدولية إن "المدير العام (للوكالة) يوكيا أمانو أبلغ مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن مفتشي الوكالة تأكدوا يوم 8 يوليو من أن إيران تخصب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3.67 بالمئة".

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وذكر تقرير للوكالة، أرسل إلى الدول الأعضاء فيها، وحصلت "رويترز" على نسخة منه، أن الوكالة تحققت من مستوى تخصيب اليورانيوم عبر أجهزة على الإنترنت لمراقبة التخصيب وأن عينات أخذت أيضا يوم الاثنين لفحصها.

وأضاف التقرير أن التقييمات تشير إلى أن مستوى التخصيب كان حوالي 4.5 بالمئة.

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، تخطيها مستوى الـ 3.67 بالمئة لتخصيب اليورانيوم، مضيفة أن التخصيب لحد الـ 20 بالمئة هو أحد الخيارات المطروحة في الخطوة الثالثة.

المصدر: رويترز