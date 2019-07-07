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زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب شرق أندونيسيا وتحذيرات من تسونامي

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زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب شرق أندونيسيا وتحذيرات من تسونامي
Sputnik
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أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في أندونيسيا أن زلزالا بقوة 7.1 درجة وقع في بحر مالوكا بالقرب من سواحل البلاد، محذرة من احتمال حدوث موجة تسونامي.

وأوضحت الوكالة أن مركز الزلزال وقع في البحر بين جزيرتي سولاوسي ومالوكو الشمالية، على عمق 34 كيلومترا وعلى بعد 132 كم، من تيرنات، أكبر مدينة في إقليم مالوكو الشمالية.

وأثارت الهزات الأرضية التي سببها الزلزال حالة هلع بين سكان المدينة دفعت كثيرين إلى اللجوء إلى مواقع مرتفعة.

ولم تذكر الوكالة معلومات حول ضحايا بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

المصدر: رويترز + RT

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