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تل أبيب: علاقتنا المثمرة مع مصر لن تتأثر بسبب قضايا الزراعة وسد النهضة

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تل أبيب: علاقتنا المثمرة مع مصر لن تتأثر بسبب قضايا الزراعة وسد النهضة
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
سد على نهر النيل الأزرق - أرشيف
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نفى مصدر في الصناعات العسكرية الإسرائيلية لقناة 24news"" وجود دفاعات جوية من صنع إسرائيلي حول سد النهضة في إثيوبيا.

وأضافت القناة نقلا عن المصدر الإسرائيلي الذي وصفته بالأمني المطلع أن "التعاون الأمني المثمر بين مصر وإسرائيل خلال السنوات الأخيرة لن ينهار أمام قضايا تتعلق بالزراعة والمياه".

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وكان تقرير نشره موقع ديبكا الاستخباراتني الإسرائيلي، اليوم، أفاد بوجود توتر حاد في العلاقات بين إسرائيل ومصر عقب نصب ثلاثة طواقم تابعة للصناعات العسكرية الإسرائيلية أنظمة دفاعية جوية لصواريخ Spyder-MR حول سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا منذ عدة سنوات على روافد النيل من المياه.

المصدر: 24news

 

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