مهلة إيرانية جديدة لأوروبا قبل الخطوة الثالثة في تقليص طهران التزاماتها النووية
RT
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أعلن عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني اليوم الأحد عن منح طهران الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي مهلة 60 يوما إضافية.
وقال عراقجي إن مهلة الشهرين الجديدة ستمنح الأطراف الأوروبية فرصة تنفيذ التزاماتها بالاتفاق، قبل أن تتخذ طهران خطوتها الثالثة في تقليص التزاماتها النووية.
وأكد عراقجي أن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من تلبية مطالب إيران في اتفاق "إينستكس" للتبادل التجاري، ولم يتمكن من الوفاء بالتزاماته في قطاعي النفط والمصارف.
وأوضح أن "إنستيكس" ذات أهمية سياسية لكنها مرفوضة لأنها لم تؤمن مصالح إيران الاقتصادية.
المصدر: RT
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