سفينة حفر تركية ثانية تبدأ العمل قبالة سواحل قبرص

في خطوة تزيد التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، أكد وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، أن سفينة حفر تركية ثانية ستبدأ العمل في منطقة متنازع عليها بين تركيا وقبرص الأسبوع المقبل.

وصرح الوزير اليوم السبت بأن السفينة "ياووز" ستبدأ عمليات الحفر قرب شبه جزيرة كارباس في الجزء الشمالي الشرقي من قبرص في غضون أسبوع.

واندلع سباق بين تركيا وقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، على اكتشاف احتياطيات هائلة من الغاز شرقي المتوسط، وكان الاتحاد قد حذر أنقرة في الشهر الماضي ضد تنفيذ "عمليات التنقيب والحفر غير القانونية"، ملوحا بإمكانية فرض العقوبات عليها.

وسبق أن شرعت سفينة "فاتح" التركية في تنفيذ عمليات التنقيب والحفر في المنطقة التي تعتبرها قبرص جزءا من مياهها الاقتصادية، وأصدرت الحكومة القبرصية مذكرات اعتقال بحق طاقم السفينة واتهمتها بخرق سيادة البلاد.

المصدر: أ ف ب