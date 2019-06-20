حذر وزير الطاقة التركي فاتح دونماز الدول المتعاونة مع حكومة قبرص من خارج المنطقة، معتبرا أنها تبحث عن أوهام لن تؤدي إلى نتائج.

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وقال الوزير التركي: "أحذر الأطراف المتواجدة خارج المنطقة من التعاون مع الحكومة القبرصية التي تبحث عن أوهام لن تؤدي إلى نتيجة".

وقال إن سفينة الحفر التركية الثانية "ياووز" ستعمل في بئر قرب شبه جزيرة كارباس في قبرص في الجزء الشمالي الشرقي من الجزيرة لنحو ثلاثة أشهر وستصل إلى عمق 3300 متر.

وجاءت تصريحات الوزير التركي بعد أن أعلن المدير العام لشركة "بيتروليري" النفطية التركية اليوم أن ثاني سفينة تنقيب ستشرع في أعمال الحفر قرب شبه جزيرة كارباس في قبرص مطلع يوليو القادم.

ودانت قبرص مؤخرا أنشطة تركيا للتنقيب عن الغاز في المنطقة، حيث أعرب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس عن أمله بأن يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة قوية إلى تركيا.

يذكر أن منطقة الشرق الأوسط شهدت تصاعدا في التوتر مؤخرا بعد إصدار قبرص تراخيص تنقيب لشركات غاز دولية في المناطق المتنازع عليها رغم معارضة أنقرة، التي أطلقت أنشطة حفر خاصة بها في المنطقة تحت حماية القوات البحرية التركية.

وطالبت كل من اليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة السلطات التركية بوقف هذه الأعمال واصفة إياها بغير الشرعية، فيما حذرت مصر تركيا من "انعكاس أي إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في شرق المتوسط".

المصدر: "رويترز"