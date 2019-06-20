أنقرة تؤكد نيتها إرسال سفينة ثانية للتنقيب قرب قبرص مطلع يوليو

أعلن المدير العام لشركة "بيتروليري" النفطية التركية اليوم، أن ثاني سفينة تنقيب ستشرع في أعمال الحفر قرب شبه جزيرة كارباس في قبرص مطلع يوليو القادم.

إقرأ المزيد

وأكد أثناء حفل تدشين سفينة التنقيب "يافوز"، أن هذه الأخيرة ستبدأ الحفر في المنطقة في الأيام الأولى من شهر يوليو.

ودانت قبرص مؤخرا أنشطة تركيا للتنقيب عن الغاز في المنطقة، حيث أعرب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس عن أمله بأن يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة قوية إلى تركيا.

يذكر أن منطقة الشرق الأوسط شهدت تصاعدا في التوتر مؤخرا بعد إصدار قبرص تراخيص تنقيب لشركات غاز دولية في المناطق المتنازع عليها رغم معارضة أنقرة، التي أطلقت أنشطة حفر خاصة بها في المنطقة تحت حماية القوات البحرية التركية.

من جهتها، جمعت شركة النفط التركية في 2018 بيانات الجاذبية المغناطيسية المحمولة جوا على مساحة 40 ألف كيلومتر مربع، واستطاعت عبر الدراسات الجيولوجية والتنقيب، الحصول على معلومات مهمة حول كميات الهيدروكربونات في مياه المنطقة.

المصدر: وكالات