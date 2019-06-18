قبرص تعول على موقف أوروبي قوي ضد تركيا بسبب غاز المتوسط

تعول قبرص على موقف حازم من قبل الاتحاد الأوروبي، لوقف أنشطة تركيا للتنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط، التي تصاعدت التوترات فيها مؤخرا بسبب ثروة الغاز الضخمة في المنطقة.

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وأعرب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، اليوم الثلاثاء، عن أمله بأن يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة قوية إلى تركيا بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.

وقال الرئيس القبرصي: "أنا متفائل.. من أن الاتحاد الأوروبي سيقدم رسائل أقوى مما لديه حتى اليوم، وهذا هو هدفنا".

وتصاعد التوتر في منطقة شرق المتوسط مؤخرا، بعدما أصدرت قبرص تراخيص تنقيب لشركات غاز دولية في المناطق المتنازع عليها رغم معارضة أنقرة، التي أطلقت أنشطة حفر خاصة بها في المنطقة تحت حماية القوات البحرية التركية.

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المصدر: "رويترز"