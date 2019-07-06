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الشرطة التركية تضبط داخل سيارة مادة تستخدم في صناعة رؤوس نووية

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الشرطة التركية تضبط داخل سيارة مادة تستخدم في صناعة رؤوس نووية
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أعلنت سلطات ولاية بولو غربي تركيا أن الشرطة ضبطت داخل سيارة 18 غراما من مادة كاليفورنيوم المشعة التي تستخدم في صناعة رؤوس نووية.

وجاء في بيان صدر عن حاكم ولاية بولو أن عناصر من شرطة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة أوفقوا سيارة في منطقة حديقة "أتاترك"، وعثروا داخلها على 18.1 غراما من الكاليفورنيوم، حسب وكالة "الأناضول".

وأضاف البيان أن الكمية المضبوطة من المادة المشعة التي تقدر قيمتها بـ 72 مليون دولار، تم إرسالها إلى هيئة الطاقة الذرية التركية.

واعتقل الأمن التركي 5 أشخاص للاشتباه بضلوعهم في القضية.

ومادة الكاليفورنيوم هي عنصر كيميائي مشع غير متوفر في الطبيعة، تم تصنيعه لأول مرة في عام 1950 في مختبر جامعة كاليفورنيا - بيركلي للإشعاع، ومنذ ذلك الحين يتم إنتاجه.

لكن يفترض أن الكاليفورنيوم موجود بوفرة في الكون ويتكون نتيجة الانفجارات النجمية.

وقد تم عزل عدة نظائر للكاليفورنيوم، وبينها النظير 252 الذي يعد أغلى المعادن في العالم، إذ يتم تصنيعه بالميكروغرامات.

وللكاليفورنيوم-252 استخدامات عديدة إذ يدخل في تصنيع مكونات الرؤوس النووية ويستخدم في المفاعلات النووية ومنشآت الطاقة النووية وكذلك في علاج بعض أنواع السرطان ومجالات أخرى.

المصدر: وكالات

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