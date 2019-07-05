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لندن ترفض منح صحفيي RT اعتمادا لتغطية مؤتمر حول حرية الإعلام

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لندن ترفض منح صحفيي RT اعتمادا لتغطية مؤتمر حول حرية الإعلام
Sputnik Mikhail Voskresenskiy
(صورة أرشيفية)
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أعلنت رئيسة تحرير قناة RT والوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا" مارغاريتا سيمونيان، رفض وزارة الخارجية البريطانية منح اعتماد لصحفيي RT، لحضور مؤتمر عالمي حول حرية الإعلام.

وكتبت سيمونيان على "إنستغرام": "لقد رفضوا منحنا الاعتماد في المؤتمر العالمي لحرية الصحافة الذي تعقده وزارة الخارجية البريطانية".

وأوضحت: "قيل لنا عبر الهاتف: Sorry, we are full (نأسف، لا توجد أماكن)".

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وفي وقت سابق، قال متحدث باسم السفارة الروسية لدى لندن، إن الدبلوماسيين الروس تلقوا دعوة للمشاركة في مؤتمر وزاري حول حرية وسائل الإعلام، والذي سيعقد يومي الـ 10 والـ11 يوليو الجاري.

وقد أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في يناير، عن خطط لعقد مثل هذا المؤتمر، ولم يعلن عن قائمة المشاركين رسميا.

المصدر: نوفوستي

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