واشنطن و"طالبان" تستعجلان لإحلال السلام في أفغانستان خلال أيام

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن المفاوضين من الولايات المتحدة وحركة "طالبان" يبذلون قصارى جهدهم في محاولة لإتمام مسودة اتفاق السلام في أفغانستان حتى الأحد المقبل.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات الجارية في الدوحة طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن المباحثات بين الوفدين استمرت حتى ساعة متأخرة من الأربعاء وتواصلت أمس الخميس، واستؤنفت اليوم الجمعة.

ويبذل الوفدان كل ما بوسعهما لإتمام مسودة الاتفاق التي يجب أن تضم جدول انسحاب القوات الأمريكية والناتو من أفغانستان من جهة، وضمانات موثوقة تكفل محاربة الإرهاب من قبل "طالبان"، وذلك قبل مؤتمر "الحوار الأفغاني" الذي ستنطلق أعماله في الدوحة الأحد وتشارك في تنظيمه قطر وألمانيا، ومن المتوقع أن يحضره 60 شخصا مع غياب وفد رسمي من حكومة كابل.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد في حديث لـ"فوكس نيوز" الأسبوع الجاري أن واشنطن بدأت سحب قواتها من أفغانستان، ليتقلص تعدادها هناك إلى تسعة آلاف فرد، لكن مسؤولا أمريكيا رفيع المستوى رفض هذه المعلومات قائلا إن التواجد العسكري الأمريكي لا يزال عند المستوى السابق، أي 14 ألف عسكري.

المصدر: "أسوشيتد برس"