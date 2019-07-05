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يهود الفلاشا يهتفون باسم فلسطين ويرددون "الشهادتين"!

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يهود الفلاشا يهتفون باسم فلسطين ويرددون
AFP
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ظهر عدد من المحتجين من يهود الفلاشا، وهم يهتفون نكاية بالسلطات الإسرائيلية اسم فلسطين، بل وعلت أصواتهم بالتكبير وصرخوا بملء حناجرهم مرددين الشهادتين.

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وتشهد عدة مناطق في إسرائيل منذ الأحد الماضي، احتجاجات واسعة عقب مقتل شاب يدعى سلمون تيكا على يد شرطي إسرائيل، تخللت بعضها أعمال شغب وتحطيم سيارات للشرطة.

ويشتكي يهود الفلاشا وهم من أصول إثيوبية من "أعمال عنصرية ممنهجة" ضدهم بسبب لون بشرتهم.

وخرج مئات من يهود الفلاشا مطلع العام إلى الشوارع احتجاجا على "وحشية" وإجحاف الشرطة في تعاملها معهم.

المصدر: وكالات

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