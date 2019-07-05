دعا أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي إلى الرد بالمثل على بريطانيا، وإيقاف ناقلة نفط بريطانية في الخليج في حال عدم الإفراج عن الناقلة الإيرانية.

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تصريح رضائي جاء بعدما استدعت الخارجية الإيرانية أمس الخميس السفير البريطاني لدى طهران للاحتجاج على احتجاز جبل طارق ناقلة تحمل نفطا إيرانيا قيل إنه لسوريا، داعية الحكومة البريطانية إلى الإفراج عن الناقلة في أسرع وقت.

وكشفت سلطات جبل طارق عن وجود 28 شخصا على متن ناقة النفط الإيراني المحتجزة، بينهم مواطنون من الهند وأوكرانيا وباكستان.

وذكرت هيئة بنما البحرية، أن ناقلة النفط "غريس 1" التي احتجزتها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق، كانت قد شطبت من سجلاتها للسفن الدولية اعتبارا من 29 مايو، بعد إنذار بأنها "استخدمت في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به".

وكانت سلطات جبل طارق أعلنت أمس الخميس، احتجاز ناقلة نفط يعتقد أنها كانت متجهة إلى سوريا وتحمل مليوني برميل من الخام الإيراني.

وكشف وزير الخارجية الإسباني جوزيف بوريل أن احتجاز الناقلة، كان بطلب أمريكي من بريطانيا.

ورحبت بريطانيا "بالإجراءات الحازمة" التي اتخذتها حكومة جبل طارق لاحتجاز الناقلة وقالت إن الخطوة تبعث رسالة واضحة مفادها أن انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول.

المصدر: RT+"رويترز"