الإعلان عن جنسيات وعدد بحارة ناقلة النفط الإيراني المحتجزة

كشفت سلطات جبل طارق عن وجود 28 شخصا على متن ناقة النفط الإيراني المحتجزة، بينهم مواطنون من الهند وأوكرانيا وباكستان.

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وأضافت سلطات جبل طارق أن "العدد الأكبر من المحتجزين هم من الهنود، رغم وجود مواطنين من أوكرانيا وباكستان".

وأشارت إلى أن الناقلة لا تزال راسية، وتجري الشرطة وضباط الجمارك محادثات مع أفراد طاقمها، فيما لم يتم بعد تحديد الجهة التي تملكها، والتحقيق لا يزال مستمرا.

وفي وقت سابق أعلن رئيس حكومة ​جبل طارق،​ فابيان بيكاردو، أن بلاده أوقفت ​ناقلة نفط​ قبالة شواطئها يشتبه بأنها تنقل الخام إلى ​سوريا​.

وأصدرت حكومة جبل طارق بيانا جاء فيه: "لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بأن "غريس 1" كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا".

المصدر: "سبوتنيك"