بنما تتبرأ من ناقلة النفط الإيرانية بعد احتجازها في جبل طارق

ذكرت هيئة بنما البحرية، أن ناقلة النفط "غريس 1" التي احتجزتها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق، كانت قد شطبت من سجلاتها للسفن الدولية اعتبارا من 29 مايو.

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وقالت الهيئة إنها شطبت الناقلة من سجلاتها بعد إنذار بأنها "استخدمت في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به".

وعلى الرغم من أن الناقلة ترفع علم بنما، فإن إيران أعلنت ملكيتها لها واعترضت على احتجازها الذي جاء بذريعة خرقها العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.

المصدر: "رويترز"