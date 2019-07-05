 
مباشر

روما تشيد بدور روسيا الهام في حل النزاعات بالعالم

أخبار العالم

روما تشيد بدور روسيا الهام في حل النزاعات بالعالم
Reuters YARA NARDI
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي عقب محادثاتهما في روما في 4 يوليو 2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m2yh

أشاد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بقدرة موسكو على لعب دور هام في حل النزاعات الإقليمية عبر العالم.

وتعليقا على نتائج محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، كتب كوتني على صفحته في "فيسبوك": "لقد بحثنا العديد من قضايا السياسة الدولية في جو من العمل الودود والمثمر للغاية. اتفقنا على ضرورة اعتماد نهج شامل ومنفتح للحوار من أجل الشروع في معالجة الأزمات الإقليمية الكبرى، بدءا من ليبيا وسوريا، ووصولا إلى أوكرانيا وفنزويلا".

وأضاف: "أزداد قناعة بأنه يمكن لموسكو أن تلعب دورا هاما في تسوية هذه الأزمات".

وأشار كوتني إلى أن "الصداقة والحوار وتعزيز التعاون الثنائي والتبادل الثقافي" هي العبارات الأنسب لوصف اللقاء الأخير مع الرئيس الروسي.

إقرأ المزيد
رئيس وزراء إيطاليا: سنستقبل بوتين بحفاوة
رئيس وزراء إيطاليا: سنستقبل بوتين بحفاوة

وكان بوتين قد زار إيطاليا أمس الخميس، وعقد محادثات مع المسؤولين الإيطاليين والتقى البابا فرنسيس في الفاتيكان.

وتعتبر هذه الزيارة جوابية على زيارة كونتي إلى موسكو في أكتوبر الماضي، ففي الفترة الأخيرة اجتمع كونتي وبوتين مرتين، واحدة على هامش منتدى "الحزام والطريق" في بكين في أبريل، والثانية في قمة مجموعة "العشرين" في أوساكا قبل عدة أيام.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا