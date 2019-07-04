ترودو: ترامب تدخل لصالح كنديين اثنين موقوفين في الصين

أكد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال قمة "مجموعة العشرين" في اليابان، مسألة توقيف كنديين اثنين في الصين.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي في مونتريال: "بإمكاني أن أؤكد أن ترامب أثار مع نظيره الصيني مسألة الكنديين" خلال لقائهما، مشيرا إلى إنه "مقتنع" بأن ترامب التزم بوعده في هذا الملف.

وأشار ترودو يوم الثلاثاء الماضي، إلى أنه تناول المسألة مع شي جين بينغ خلال الأحاديث غير الرسمية القصيرة التي دارت بينهما على هامش القمة نهاية الأسبوع الماضي، غير أن بكين اقترحت من جانبها على كندا الأربعاء، ألا تكون "ساذجة وتفكر بأن الحلفاء المزعومين يستطيعون حقيقة الانخراط في قضايا ليست قضاياهم".

وردّ ترودو يوم الخميس، أنّ حلفاء عديدين لأوتاوا "قلقون من سلوك الصين إزاء كندا، وهو سلوك من شأنه أن يتكرر مع دول أخرى".

وقال: "سنواصل العمل مع حلفائنا لنثبت لشركائنا الصينيين أننا سنبقى حازمين، وبأننا سنستمر في الدفاع عن سيادة القانون بالنسبة إلى الكنديين وسلامتهم".

وأوقف الدبلوماسي السابق مايكل كورفيغ ومواطنه الخبير الاستشاري مايكل سبافور بعد أيام من إلقاء القبض في مطار فانكوفر في ديسمبر الماضي، وبطلب أمريكي، على المسؤولة في إدارة العملاق الصيني للاتصالات "هواوي"، منغ وانزو.

بدورها أكدت بكين، التي تتهم الرجلين بالتجسس، أن "توقيفهما لا علاقة له بقضية هواوي".

وطلب ترودو أثناء زيارته إلى البيت الأبيض في يونيو الماضي، من الرئيس الأمريكي التوسط لصالح كندا خلال لقائه نظيره الصيني على هامش قمة العشرين في أوساكا، ووعده ترامب حينها ببذل قصارى جهده.

المصدر: أ ف ب