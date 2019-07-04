نحو نصف الأتراك يدعمون شراء بلادهم "إس 400" من روسيا

أظهر مسح نشرته صحيفة "حرييت" التركية، أن حوالي نصف الأتراك يدعمون شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس 400".

ووفقا للصحيفة التركية، فإن المسح يهدف لتقييم مستوى وعي المواطنين الأتراك حول قضية شراء منظومات "إس 400".

وقد طرح معدو الاستطلاع من جامعة "قادر هاس" السؤال التالي على المواطنين: "في ضوء اعتراضات الولايات المتحدة وحلف الناتو على شراء حزمة أسلحة من روسيا، وكذلك تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا، هل يجب على تركيا الحصول على (إس 400) من روسيا؟"، فجاءت النتيجة كالتالي:

وأعرب 44% من الأتراك عن اعتقادهم بضرورة حصول أنقرة على "إس 400"، فيما أبدى حوالي 25% منهم برأي معاكس، وقال حوالي 31% من المشاركين في الاستطلاع إنهم لم يتخذوا قرارا بشأن الإجابة.

إقرأ المزيد

وطرح سؤال على المشاركين عما إذا كانوا قد سمعوا عن "إس 400" من قبل، وطلب منهم توضيح ماهية هذه الأنظمة.

وتشير صحيفة "ديلي صباح" إلى أن ما يقرب من نصف المجيبين الذين سمعوا من قبل عن منظومة الدفاع الجوي الروسية قدموا إجابات صحيحة.

بالإضافة إلى ذلك، طلب من المواطنين الأتراك الإجابة عن سؤال حول ما هي الدول التي، في رأيهم، تشكل تهديدا لبلادهم، وأتيحت لهم الفرصة لتسمية أكثر من دولة.

وأظهرت نتيجة الإجابات أن 81% من المستطلعة آراؤهم يرون في الولايات المتحدة تهديدا لبلادهم، بزيادة بنحو 20 نقطة مئوية منذ العام الماضي.

وأجاب 44.2% من أفراد العينة بأنهم يرون في روسيا تهديدا، وأتت روسيا في المرتبة الثانية عشرة، من الدول ذات التهديد الأكبر، بحسب الأتراك، بعد فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا.

وأظهر الاستطلاع أن لدى الأتراك بشكل عام تصور إيجابي للعلاقات بين أنقرة وموسكو، ووصف 55% ممن استطلعت آراؤهم العلاقات بين البلدين بأنها إيجابية.

وفي نفس السياق، صرح رئيس مديرية صناعة الدفاع التركية إسماعيل دمير، بأن أنظمة الصواريخ الروسية "إس 400" ستصل إلى تركيا الأسبوع المقبل، قائلا: "سترونها عندما ستصل الأسبوع المقبل"، حسبما نقلت وكالة "بلومبرغ" عن دمير قوله خلال إجابته عن أسئلة صحفيين في أنقرة.

المصدر: إنترفاكس